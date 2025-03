Inteerventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri sera alle ore 22.45 richiesta di intervento di soccorso tecnico urgente per incendio tetto in Cantù via Tito Speri. Quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Cantù, Lomazzo e Como hanno domato le fiamme che hanno distrutto cento metri quadrati di tetto di casa per civile abitazione. A titolo precauzionale sono state allontanate due persone anziane residenti al piano terra che trovavano alloggio presso parenti. Non si segnalano feriti. Abitazione non agibile.

Intervento di soccorso tecnico urgente alle 5.40 di oggi in Inverigo via Vittorio Veneto per incidente stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti per soccorrere un uomo rimasto bloccato nell’ abitacolo della vettura finita fuori strada. L’uomo è stato poi avviato in ospedale in codice verde