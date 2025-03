Intervento dei Vigili del Fuoco a Colli Verdi (PV) per malori durante funzione religiosa.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Pavia, 2 marzo 2025 – domenica 2 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Pavia sono intervenuti nel comune di Colli Verdi, in località Cenevino, a seguito di un episodio verificatosi durante una funzione religiosa nella chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta. Circa una ventina di fedeli hanno accusato malori improvvisi, e alcuni sono stati prontamente trasportati in ospedale per le necessarie cure.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra e con gli esperti del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per eseguire i rilievi strumentali e accertare le cause dell’incidente. In particolare, sono stati effettuati controlli per verificare la possibile presenza di monossido di carbonio, un gas pericoloso che potrebbe essersi accumulato a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa.

Le operazioni sono state coordinate in collaborazione con i sanitari, che hanno assistito i fedeli colpiti dal malore e li hanno trasportati presso le strutture ospedaliere più vicine.