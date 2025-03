VIDEO – Mini-elicottero precipita in un campo, morto sul colpo il pilota

Spread the love

Un autogiro, un piccolo elicottero, è precipitato in un campo in provincia di Pavia, nei pressi di via dell’Industria Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, mentre il velivolo era in volo tra Senago e l’avioporto di Mezzana Bigli. Il pilota, un uomo di 67 anni residente a Lissone, ha perso la vita nello schianto. Le indagini sono in corso per chiarire cosa abbia causato l’incidente