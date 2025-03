Si ribalta un tir a Manerbio, 30 maiali morti e strada chiusa per ore

Spread the love

A Manerbio si è ribaltato un tir che trasportava animali vivi: trenta maiali morti e un tratto di 45 bis chiusa per ore. Il fatto è avvenuto intorno a metà mattina (lunedì 3) e sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale di Manerbio, agli ordini del loro comandante Massimo Pini.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il il conducente del tir, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo pesante che si sarebbe ribaltato nell’affrontare la curva per immettersi sulla provinciale.

Il camion trasportava 118 suini, di questi 30 sono morti, alcuni sul colpo, altri invece sono stati abbattuti dal veterinario di Ats a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente. Oltre al tratto di 45 bis interessata dal sinistro anche gli innesti sono stati chiusi.

