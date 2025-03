Soccorsa una famiglia tedesca che aveva perso l’orientamento lungo il sentiero 409 per Acquacheta.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì Cesena provenienti dal Distaccamento di Rocca San Casciano e del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della Sede Centrale, sono intervenute nel comune di Portico di Romagna, in località San Benedetto, a seguito di richiesta di soccorso da parte di una famiglia tedesca che aveva perso l’orientamento lungo il sentiero 409 per Acquacheta.

Dopo aver contattato il numero di emergenza 112 la famiglia è stata messa in collegamento con la sala operativa dei Vigili del Fuoco che ne ha così individuato la posizione e coordinato le squadre di terra per raggiugerla.

I genitori e i due figli sono stati portati in zona sicura, spaventati ed infreddoliti ma in buone condizioni e poi affidati alle cure del personale sanitario per gli accertamenti necessari.

Sul posto Volontari del Soccorso Alpino e Carabinieri.