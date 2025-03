Soccorso due persone nel territorio di La Spezia

Spread the love

VIGILI DL FUOCO DI LA SPEZIA

Ieri una squadra VV.F. del distaccamento di Sarzana è intervenuta assieme a personale del 118 per soccorrere un ciclista che percorreva l’Aurelia, proveniente dalla provincia di Massa.L’uomo quando si trovava nel Comune di Castelnuovo Magra accusava un malore e decideva di fermarsi sul ciglio della strada per allertare i familiari da cui veniva diramata la richiesta di aiuto agli enti di soccorso che, giunti sul posto e fatte le valutazioni del caso, chiedevano l’intervento dell’elicottero Drago dei VV.F. per poter trasportare il paziente nelle strutture sanitarie di Genova.

—————————–

A fine mattinata della giornata odierna il Comando VV.F. La Spezia è stato allertato per una richiesta di soccorso ad una ragazza colta da un malore durante un’ escursione lungo il sentiero Verde-Azzurro da Vernazza verso Monterosso.Giunti sul posto Una Squadra dei Vigili del Fuoco con attrezzatura SAF e tre unità del CAI con infermiera valutavano le condizioni della ragazza per poterla portare in zona più adeguata.Fortunatamente la vittima si riprendeva dal malore e veniva accompagnata dalle squadre di soccorso fino all’abitato di Vernazza.