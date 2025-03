Trentenne cade sugli scogli a Torre a Mare: salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

BARI – Momenti di tensione nella tarda serata di domenica a Torre a Mare a Bari, dove un uomo di 30 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo essere finito sulla scogliera adiacente ai ristoranti della piazzetta. Il trentenne, ferito e in stato confusionale, è stato individuato grazie alle urla, che hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che ha portato sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario. Data la posizione impervia, il recupero dell’uomo ha richiesto l’impiego di due squadre dei pompieri, che lo hanno immobilizzato su una barella toboga e riportato in sicurezza sul piano stradale. L’operazione è stata resa particolarmente complessa dalla stretta scalinata che conduce al mare, troppo pericolosa per un trasporto manuale. Per questo motivo, il salvataggio è stato effettuato utilizzando un’autoscala e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), specializzate per interventi in scenari complessi.

