Treviso, cinque 19enni precipitano giù nella scarpata a bordo di una Ford Fiesta dopo un volo di 100 metri. Stavano tornando da una

Nella notte in provincia di Treviso, a Monfumo, in via Caenere, una Ford Fiesta vecchio modello con a bordo cinque giovani è uscita di strada, precipitando per quasi cento metri lungo un dirupo. L’incidente ha coinvolto tre ragazzi e due ragazze, tutti nati nel 2006. Stando a quanto appreso finora, stavano tornando da una festa nelle vicinanze

I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona a seconda della gravità delle loro condizioni. Una ragazza è stata trasferita a Treviso con un trauma alla schiena e al torace, mentre un altro giovane, con un trauma toracico, è stato ricoverato a Montebelluna. Un terzo ragazzo ha riportato traumi facciali e toracici ed è stato trasportato a Castelfranco, dove è stato condotto anche un altro passeggero rimasto illeso. Un quinto giovane ha rifiutato il ricovero.

IL MESSAGGERO