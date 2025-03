VIDEO – Bambino di un anno e mezzo salvato dopo essere caduto in un pozzo in Perù

Spread the love

Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre un bambino di un anno e mezzo la mattina di sabato dopo che era caduto in un pozzo di trivellazione abbandonato nella parte centro-orientale del Perù.

Secondo quanto riportato dai media locali, il bambino è caduto in un pozzo profondo nove metri venerdì mattina (28 febbraio). Durante le ore di lavoro per estrarlo, i soccorritori sono rimasti in contatto con il bambino e gli hanno fornito cibo e idratazione fino al suo salvataggio, avvenuto intorno alle 2 di notte di sabato.

Il salvataggio è stato uno sforzo congiunto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Nazionale, della Marina peruviana e dei residenti locali. Il bambino è stato portato in un ospedale locale per una valutazione medica.