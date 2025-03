Vigili del Fuoco. Soccorso ad operaio in un cantiere edile

Spread the love

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12:55 nel comune di Firenze in Via Campo d’Arrigo, per il soccorso ad un operaio presente in un cantiere edile caduto in un pozzo di circa 6 metri.

La squadra dei Vigili del fuoco, giunta sul cantiere di una abitazione privata, ha verificato lo scenario ed effettuato un ancoraggio ad una pianta ad alto fusto presente nelle vicinanze del pozzo e con una manovra speleo è stato calato un operatore VF all’interno del pozzo che ha raggiunto l’uomo cosciente, al quale è stato indossato un apposito imbrago e per il recupero.

Al termine della manovra di recupero l’uomo è stato affidato al personale sanitario che lo ha stabilizzato e trasportato al pronto soccorso.

Sul posto Polizia Locale e PISLL.

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=387376