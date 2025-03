Addio a Germano Zago, storico vigili del fuoco e alpino

Spread the love

Treviso piange la scomparsa di Germano Zago , 67 anni, venuto a mancare dopo aver lottato per tre giorni contro le conseguenze di un’emorragia cerebrale. Profondo il cordoglio non solo tra i colleghi dei vigili del fuoco , con cui ha condiviso anni di servizio prima di andare in pensione alla fine dello scorso decennio, ma anche nel mondo degli alpini , dove era molto attivo.

Germano è sempre stato in prima fila nelle iniziative di solidarietà, impegnandosi per i bambini e la cittadinanza. Stimato e apprezzato da tutti, lascia la moglie e due figli. I funerali si terranno domattina alle ore 10 presso la chiesa di San Liberale.