Crollo di un edificio a Bari in una traversa di via della Repubblica, diversi mezzi dei Vigili del Fuoco in azione

Spread the love

Un edificio è crollato a Bari in una traversa di via della Repubblica; i Vigili del Fuoco sono sul posto per le operazioni di soccorso.​

Nel tardo pomeriggio di oggi, un edificio situato in una traversa di via della Repubblica a Bari è improvvisamente crollato. L’intera area è stata rapidamente avvolta da una densa nube di polvere, causando panico tra i residenti e i passanti. Le cause del crollo sono ancora sconosciute e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.​

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente per avviare le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area circostante. Al momento, non sono disponibili informazioni ufficiali riguardo a possibili vittime o feriti. Le autorità locali hanno predisposto un perimetro di sicurezza per garantire l’incolumità dei cittadini e facilitare le operazioni delle squadre di emergenza.​

La situazione è in continua evoluzione e ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili. Si invita la popolazione a evitare la zona interessata per non intralciare le operazioni di soccorso e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

BARITALIA NEWS