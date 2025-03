Finisce in un burrone con la propria autovettura, salvato dai Vigili del fuoco

Spread the love

I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi, alle ore 17.30 circa di oggi (mercoledì 5 marzo), a seguito di chiamata al 112, sono intervenuti nel comune di Anagni in via Giovanni Giminiani per un incidente stradale nel quale una persona è rimasta incastrata nell’auto finita in una scarpata.

Il malcapitato, un uomo di 78 anni di Ferentino, alla guida della propria auto ha impattato in un muro precipitando in un burrone per diversi metri e arrestandosi a pochi metri da un’abitazione.