Incendio a Laveno, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme in due appartamenti

Nel pomeriggio di oggi, un incendio è divampato in un complesso residenziale di Laveno Mombello, interessando due appartamenti attigui. L’allarme è scattato intorno alle 16 in via Molinetto e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala per affrontare l’emergenza.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con i pompieri impegnati nel cosiddetto “minuto spegnimento”, ovvero nella bonifica degli ultimi focolai residui per evitare una ripresa del fuoco.

Al momento, non si registrano feriti tra i residenti né tra i soccorritori, ma le fiamme hanno causato danni agli appartamenti interessati.

L’area è stata messa in sicurezza e le squadre stanno proseguendo con le verifiche per accertare le cause dell’incendio. Saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare se il rogo sia stato provocato da un guasto elettrico, da un malfunzionamento di un impianto domestico o da altre circostanze.

