VIDEO – Oscar, l’omaggio ai vigili del fuoco di Los Angeles

Gli Oscar non hanno riguardato solo i migliori di Hollywood. La cerimonia si è fermata per rendere omaggio in modo speciale ai soccorritori e ai vigili del fuoco che hanno combattuto i devastanti incendi boschivi di Los Angeles di gennaio.

Diversi membri del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles hanno ricevuto una travolgente standing ovation dal pubblico stellare quando sono saliti sul palco a metà della cerimonia.

“A nome di tutta Los Angeles, grazie per tutto quello che fate”, ha detto il conduttore Conan O’Brien ai soccorritori.

Poi, notando che ci sono alcune battute “che non ho nemmeno il coraggio di raccontare”, O’Brien si è fatto da parte per permettere ai membri di pronunciare le frecciatine. “E tutti nel pubblico devono ridere”, ha preteso. “Questi sono degli eroi!”