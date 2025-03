Spread the love

ANSA – Intervento dei vigili del fuoco a Firenze per un incendio di masserizie scoppiato in via dell’Argingrosso, nei pressi del Poderaccio. Il rogo è stato posto sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche le forze dell’ordine. Una colonna di fumo si è alzata dall’incendio, visibile da varie parti della città e segnalata da molti cittadini anche sui social.