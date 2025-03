Deltaplano cade in Valcuvia, squadre di soccorso in azione fra Brenta e Laveno Mombello

Spread the love

Sul posto i mezzi del soccorso sanitario, vigili del fuoco e soccorso alpino. A terra tutte le “vele“della zona per consentire l’avvicinamento di un elicottero

Rimane appeso all’albero con una “vela“ (probabilmente un deltaplano) in Valcuvia: l’allarme per uno sportivo dell’aria in difficoltà, bloccato su di una pianta e forse ferito è scattato poco prima delle 16 fra Brenta e Laveno Mombello. Ancora ignote le cause del fatto: sul posto l’elisoccorso sanitario di Milano che col personale medico ha raggiunto il punto di intervento.

I soccorritori stanno operando con un’ambulanza di Padana Emergenza e con tecnici del Cnsas, il soccorso alpino.