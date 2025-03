FORLÌ: Palazzina a fuoco, due feriti lievi

Spread the love

Un incendio scoppiato nel pomeriggio a Forlì ha provocato due feriti e gravemente danneggiato un immobile in via Seganti. Le fiamme sono improvvisamente divampate, per cause ancora da chiarire, all’interno di una attività commerciale al pian terreno della palazzina, ma hanno ben presto interessato anche il sovrastante appartamento.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Ferite due persone, una a causa di alcune ustioni subite, l’altra per avere inalato il fumo sprigionato dalla combustione. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 accorso e trasportate all’ospedale. Le loro condizioni non sono preoccupanti. L’immobile ha subito ingenti danni strutturali ed è stato dichiarato al momento inagibile.

