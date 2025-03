Spread the love

Oggi, giovedì 6 marzo, un incendio ha colpito l’istituto Luigi Lagrange, situato in via Litta Modignani 65, nella zona nord di Milano. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, creando panico tra studenti e personale. I fumi tossici si sono rapidamente diffusi, raggiungendo tutto il primo piano dell’edificio, costringendo le autorità a prendere misure immediate per garantire la sicurezza di tutti.

Evacuazione tempestiva

Intorno a mezzogiorno, i vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. L’intera scuola è stata evacuata, con studenti, insegnanti e personale tecnico costretti a lasciare l’edificio senza avere il tempo di recuperare i propri effetti personali. La rapidità dell’evacuazione ha evitato conseguenze più gravi, dato che i fumi si erano già diffusi in gran parte della struttura.

https://milano.notizie.it/cronaca-milano/2025/03/06/incendio-in-una-scuola-di-milano-evacuazione-e-intervento-dei-vigili-del-fuoco-2/?refresh_ce#google_vignette