Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 16.40 di ieri, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto la segnalazione di un incendio rotoballe di fieno in località Camolli Casut nel comune di Fontanafredda (PN); immediatamente sono state inviate sul posto la squadra e l’autobotte del distaccamento di San vito al Tagliamento supportate dall’autobotte e l’autoscala della sede centrale.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato una cinquantina di balle in fiamme ed hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione delle fiamme ai campi adiacenti.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.