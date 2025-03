Spread the love

Ancora una tragedia nella Capitale per un incendio in una abitazione. Questa volta in via dei Colli Portuensi dove, nel primo pomeriggio, un’anziana donna ha perso la vita nel rogo del suo appartamento al quarto e ultimo piano di un palazzo al civico 167.

Sul posto sono subito accorse le volanti della polizia insieme con numerose squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala. I soccorritori hanno ordinato agli inquilini dell’edificio di scendere in strada per motivi di sicurezza. L’incendio è stato spento in alcuni minuti, ma per l’anziana condomina non c’è stato purtroppo niente da fare perché già morta tra le fiamme.

Roma, incendio in un appartamento: anziana muore tra le fiamme. Tre persone salvate dai pompieri con l’autoscala | Corriere.it