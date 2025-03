Violento incendio, scatta l’evacuazione di un centro abitato: diverse persone intossicate. Oltre 300 operatori in azione

Spread the love

BOLZANO. E’ in corso a Laces, in Alto Adige, l’evacuazione dell’abitato di San Martino al Monte, minacciato dal grosso incendio che nella tarda mattinata di oggi è scoppiato sul versante del Monte Sole in val Venosta (Qui Articolo). La protezione civile raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco: “Le persone coinvolte – scrivono le autorità – possono chiamare il numero dei vigili del fuoco di Laces 0473 623079”.

Secondo le prime informazioni sarebbero diverse le persone rimaste leggermente intossicate dalla grande nube di fumo che si è liberata nella zona. A causare il rogo sarebbe stata un’auto che, mentre procedeva lungo una strada della zona, avrebbe preso fuoco per motivi ancora da ricostruire. Al momento il rogo interessa un’area di diversi chilometri quadrati e la nube di fumo che si è liberata in cielo è visibile a grande distanza.

“Alle 15 – ha specificato la Provincia di Bolzano – è stata organizzata nella sede dell’Agenzia per la Protezione civile una riunione per valutare gli interventi da mettere in atto, alla presenza di rappresentanti dei vigili del fuoco volontari, di quelli del Corpo permanente di Bolzano, del Servizio forestale provinciale e della Centrale provinciale d’emergenza”.

Oltre 300 gli operatori ancora al lavoro per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo possa diffondersi e interessare altre zone boschive. “Si sta facendo tutto il possibile – spiegavano nelle ultime ore i vigili del fuoco altoatesini – per portare l’incendio sotto controllo, ma il vento sta complicando le operazioni di spegnimento”.

https://www.ildolomiti.it/video/cronaca/2025/il-video-alte-fiamme-tra-gli-alberi-e-unenorme-colonna-di-fumo-in-cielo-le-immagini-dellincendio-boschivo-in-alto-adige-vigili-del-fuoco-al-lavoro