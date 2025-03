Incendio autovetturua e salvataggio di un gatto intrappolato in una cisterna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nel pomeriggio odierno una la squadra del Distaccamento di Sarzana è stata allertata per l’incendio di un’autovettura nel parcheggio della Piazza XXIX Novembre nel Comune di Luni sul posto erano presenti a supporto dei Vigili del Fuoco i Carabinieri della vicina Stazione di Luni e la proprietaria della macchina che fortunatamente è rimasta illesa.

Sempre nel pomeriggio una Squadra della Centrale di La Spezia è stata inviata in Via del Montale, in località Marola, per il salvataggio di un gatto rimasto intrappolato all’interno di una cisterna dopo una caduta.Per il recupero un operatore si è calato all’interno della cisterna stessa ed una volta preso il felino lo ha riportato all’esterno dove ha ripreso la sua libertà.