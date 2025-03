Incendio azienda a Gorla Minore (VA)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Oggi, 7 marzo 2025, è divampato un incendio per cause ancora da accertare presso un’azienda di Gorla Minore (VA), situata in via Ambrogio Colombo, che opera nel settore della produzione di materassi. Le fiamme stanno interessando un capannone contenente materiali altamente infiammabili, rendendo l’incendio di considerevoli dimensioni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Varese, con il supporto dei colleghi dei Comandi di Milano e Como. La colonna di fumo risultante dall’incendio è visibile anche da notevole distanza.

Le operazioni di spegnimento sono attualmente i vigili del fuoco stanno lavorando per limitare i danni, evitare che l’incendio si propaghi alle attività vicine e per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.