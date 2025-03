Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È salva la donna dispersa da ieri dopo il crollo della palazzina di 5 piani in via de Amicis a Bari. Con un eccezionale intervento durato oltre 24 ore i vigili del fuoco sono riusciti ad individuare e ad estrarre la donna, affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale. Emozionante l’applauso liberatorio delle persone che hanno assistito all’ operazione di soccorso.