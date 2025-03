VIDEO – Fiammata di gas dopo l’esplosione: attacco aereo russo su Ternopil

Spread the love

RAINEWS – Un video diffuso sui social russi mostra gli effetti di un attacco aereo russo sulla città dell’ovest ucraino di Ternopil: “A giudicare dalle dimensioni della fiammata, si suppone che abbia colpito qualcosa legato all’industria del gas, probabilmente un impianto di stoccaggio”.

“Diverse regioni sono nuovamente sottoposte” a raid, scriveva su Facebook di primo mattino il ministro dell’Energia ucraino Guerman Galouchtchenko aggiungendo che “si stanno prendendo tutte le misure necessarie per stabilizzare le forniture”. L’Ucraina è stata presa di mira ieri sera da almeno 58 missili e 194 droni russi e ha utilizzato per la prima volta i caccia francesi Mirage 2000, forniti dalla Francia il mese scorso, per contrastare l’attacco. Lo ha annunciato l’esercito di Kiev

Bombardati impianti dell’energia e del gas

“La Russia sta cercando di danneggiare la popolazione ucraina bombardando gli impianti di produzione di energia e gas, senza abbandonare il suo obiettivo di privarci di elettricità e calore e di causare il danno maggiore ai cittadini comuni”, sottolinea il ministro.