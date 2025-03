Sortino, precipita per 20 metri in un dirupo a Pantalica

Spread the love

A Sortino, in provincia di Siracusa, un uomo è precipitato in un dirupo da un’altezza di oltre venti metri ed è finito tra le fronde di un albero che hanno attutito la caduta. Sul posto, in soccorso dell’uomo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa, con le squadre di Priolo

Con il supporto dei volontari del soccorso alpino – conoscitori del luogo – i pompieri hanno raggiunto l’uomo tra sentieri e i territori impervi dell’area di Pantalica. I soccorritori, dopo avere recuperato l’uomo, lo hanno accompagnato e consegnato alle cure degli operatori sanitari arrivati sul posto insieme alle forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo, cosciente e in grado anche di deambulare autonomamente nonostante la caduta, non destano al momento particolari preoccupazioni.

