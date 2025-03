Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Dalle ore 00.30 in Vertemate con Minoprio via Consortile dei prati lunghi, incendio villetta due piani verosimilmente abbandonata. In posto cinque squadre dei vigili del fuoco da Cantu, Como e Erba. Le operazioni di smassamento e minuto spegnimento sono ancora in corso per il cedimento di parti della struttura.