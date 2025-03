VIDEO – Crolla un ponte sulla E42 in Vallonia: un morto e tre feriti

Spread the love

Un ponte è crollato sulla E42 a La Louvière, Vallonia, con diverse vittime segnalate. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite, secondo i servizi di emergenza dell’Hainaut-Centre.

Il ponte era in costruzione al momento dell’incidente e attraversava un canale. Diverse gru edili sono state trascinate giù e sono cadute su una chiatta posizionata più in basso per raccogliere eventuali detriti dal cantiere.

Tra le 12 persone presenti sul posto, quattro sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Uno di loro era in condizioni critiche dopo essere finito nel canale, ed è morto per le ferite riportate. Inizialmente, il sindaco aveva segnalato tre vittime.

Tutti i feriti sono stati evacuati dalla scena dell’incidente. Le altre otto persone sono illese. È stato predisposto un piano di emergenza, ma la situazione è attualmente sotto controllo, secondo i vigili del fuoco