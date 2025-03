A fuoco una stanza dell’hotel Sporting di Casarsa: struttura evacuata

Spread the love

L’allarme incendio, scattato nel cuore della notte all’Hotel Sporting di Casarsa della Delizia, che si affaccia sulla Pontebbana, ha fatto accorrere i Vigili del fuoco di Pordenone assieme ai colleghi del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Le fiamme sono divampate, erano le 3.30 circa, in una stanza posta al secondo piano della struttura ricettiva.

All’arrivo dei pompieri, la coppia che occupava la stanza, si era già messa in salvo.

Sono iniziate subito le operazioni di spegnimento mentre le circa 50 persone, che si trovavano all’interno dell’hotel, hanno tutte abbandonato le loro stanze.

Pare che l’incendio abbia avuto un’origine dolosa provocata dalla coppia che occupava la stanza, una coppia di origine albanese che ha litigato in maniera piuttosto rumorosa.

Dopo la lite sono scoppiate le fiamme, all’arrivo dei soccorsi, la donna era già uscita mentre l’uomo era fuggito dalla finestra sul retro dell’albergo, scavalcando il muretto e cadendo rovinosamente a terra. E’ lì che lo hanno trovato e soccorso i carabinieri. L’uomo è stato poi preso in carico dai sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale, a San Vito al Tagliamento. Dagli accertamenti medici sembra che fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, che grazie all’intervento dei VV.F. non si sono propagate ad altri locali della struttura, i Vigili del fuoco hanno provveduto areare gli ambienti.

Indagini più approfondite sulle cause dell’incendio ad opera dei Carabinieri.