Esercitazione a Rogoredo: simulato un attentato all’interno di un convoglio dell’Alta Velocità

RAINEWS – La simulazione è stata organizzata dalla prefettura in collaborazione con i Vigili del Fuoco e il Gruppo F.S. per testare la rapidità di risposta e il coordinamento tra le Forze di Polizia, gli Enti del Soccorso e il personale del Gruppo F.S. Maxi-esercitazione di difesa civile, nella notte tra sabato e domenica, alla stazione di Milano Rogoredo, in vista delle Olimpiadi invernali.

Lo scenario è stato quello di un attentato con armi non convenzionali all’interno di un convoglio dell’Alta Velocità.

