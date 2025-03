Spread the love

Domenica 9 marzo, nel pomeriggio, un incendio è scoppiato in una zona residenziale di Pioltello, precisamente in via Leonardo da Vinci. Le fiamme hanno avvolto una villetta disabitata, che si sospetta possa essere stata utilizzata come rifugio da senzatetto o occupanti abusivi. Questo episodio ha attirato l’attenzione delle autorità locali e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle abitazioni abbandonate nella zona.

Non appena è stato segnalato l’incendio, i carabinieri della Compagnia di Pioltello, insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco di Milano, si sono precipitati sul luogo. La rapidità dell’intervento ha permesso di contenere le fiamme e di evitare che il rogo si propagasse ad altre abitazioni vicine. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, il che ha rappresentato un grande sollievo per la comunità locale.

https://milano.notizie.it/cronaca-milano/2025/03/09/incendio-in-una-villetta-disabitata-a-pioltello-intervento-tempestivo-dei-vigili-del-fuoco