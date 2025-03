VIDEO – Cade ultraleggero, pilota illeso

Spread the love

CHIEVE – Un ultraleggero è precipitato in un terreno agricolo in via cascina Colombare. Illeso il pilota, un 55enne, che è uscito con le proprie gambe dall’abitacolo: «Si è bloccato il motore e a quel punto sono riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza».

Il tecnam P92, classico aereo da scuole volo, con motore Rotax da 80 cavalli è andato distrutto nella parte anteriore. Andrà ora recuperato dalla scuola volo di Dovera, da dove il 55enne pilota milanese, che ha preso il brevetto un anno fa, era decollato pochi minuti prima. Aveva preso a noleggio il P92 per un volo di un’ora diretto al campo di Isolone vicino a Piacenza.