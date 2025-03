video – Domato l’incendio nell’ex ospedale militare: il palazzo è uno scheletro

Spread the love

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme divampate nella tarda serata di ieri 8 marzo al civico 5/1 di vicolo ospedale militare. L’edificio era completamente abbandonato, pur risultando venduto all’asta del Demanio nel 2014

TRIESTE – Nelle prime ore di oggi 9 marzo l’edificio all’interno del comprensorio dell’ex ospedale militare divorato da un grosso incendio risultava essere stato messo in sicurezza. I vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per spegnere le fiamme divampate poco dopo le 18:10 di ieri e che hanno sventrato il tetto della palazzina ex infettivi. La struttura, nonostante la vendita dal Demanio andata in porto nel 2014, era abbandonata. Dalle immagini satellitari il tetto mostrava già un importante collasso. I vigili del fuoco hanno potuto avvicinarsi all’edificio solo questa mattina. A ieri sera non era ancora possibile stabilire se fossero rimaste coinvolte persone.