Eindhoven (NLD), Simone Alessio vince il Dutch Open 2025 di Taekwondo

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Dopo la vittoria al Fujairah Open 2025 dello scorso mese di febbraio, Simone Alessio, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, conferma l’ottimo adattamento alla nuova categoria di peso, la -87kg, vincendo anche il Dutch Open 2025 di Taekwondo, uno degli eventi più prestigiosi del circuito G2, che si è svolto presso l’Indoor Sportcentrum di Eindhoven (NLD) il 7 e 8 marzo.

In finale, il campione azzurro, medaglia di bronzo a Parigi nelle cat.-80kg, ha superato il polacco Szymon Piatkowski, numero uno del tabellone, al termine di un incontro gestito con autorità sin dall’inizio. L’atleta dei Vigili del fuoco ha vinto il primo round per 8-5 e il secondo per 6-4, dimostrando sicurezza e adattamento alla nuova categoria.

Qualche difficoltà in più nella nuova categoria di peso, invece, per Andrea Conti, l’altro atleta delle Fiamme Rosse in gara. L’Aretino, passato dalla -54kg alla -58kg, vince il primo incontro con il Belga Ayoub L Hilali per 2-0 ma viene fermato al secondo incontro dallo spagnolo Jesus Fraile, poi medaglia d’argento del torneo.