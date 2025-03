VIDEO – Piccolo aereo si schianta in un parcheggio della Pennsylvania – cinque feriti – travolta una dozzina di auto

Spread the love

Un piccolo aereo si è schiantato domenica pomeriggio nel parcheggio di una comunità di pensionati nella contea di Lancaster, in Pennsylvania, ferendo le cinque persone a bordo e danneggiando circa una dozzina di veicoli, secondo le autorità locali.

L’aereo, un monomotore Beechcraft Bonanza, si è schiantato intorno alle 3:18 pm ET sulla proprietà della comunità di pensionati Brethren Village a Manheim Township, ha detto Scott Little, il capo dei vigili del fuoco di Manheim Township, in una conferenza stampa di domenica sera. Cinque persone erano a bordo e sono state trasportate in ospedale, secondo Little.

Tutti e cinque sono stati inizialmente portati al Lancaster General Hospital e tre sono stati trasferiti al reparto ustionati del Lehigh Valley Health Network ad Allentown, Pennsylvania, secondo un portavoce del Lancaster General Hospital. Gli altri due pazienti sono stati curati e dimessi, ha detto il portavoce.