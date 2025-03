Incendio a Milano, abitanti si rifugiano sui balconi per scappare dal fumo

Spread the love

Un incendio è divampato in una palazzina al civico 22 di via Fratelli Rizzardi a Milano (zona Bonola) nel pomeriggio di martedì 11 marzo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale con sei mezzi. Due persone sono rimaste leggermente intossicate, ma entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Tutto è accaduto intorno alle 15, come riferito da via Messina. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al primo piano (la palazzina in totale conta sei piani) e successivamente la colonna di fumo nero ha invaso tutto lo stabile attraverso la tromba delle scale. Gli abitanti del primo piano sono riusciti a mettersi in salvo, gli abitanti degli appartamenti superiori si sono rifugiati su alcuni balconi al quarto e quinto piano. Due di loro sono sotto le cure del personale sanitario mentre le altre sono in buone condizioni.

Le fiamme sono state domate e circoscritte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con sei mezzi e gli specialisti del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale). Il palazzo è stato reso inagibile dalle fiamme. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.



