Protocollo d’intesa tra Vigili del Fuoco e Autostrade per l’Italia

VIGILI DEL FUOCO

Nell’area di addestramento di “Villa Troili”, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio, alla presenza del Capo del Corpo Nazionale, Eros Mannino, si è tenuta la presentazione delle nuove attrezzature recentemente acquisite nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato tra ASPI (Autostrade per l’Italia) e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il protocollo ha l’obiettivo tra l’altro di sviluppare ulteriormente i reciproci rapporti istituzionali di collaborazione tra i due enti per migliorare l’efficacia delle operazioni di soccorso e la sicurezza degli utenti e degli operatori impiegati negli interventi per situazioni di emergenza, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché il potenziamento delle dotazioni specialistiche dedicate.

Autostrade per l’Italia si è impegnata a mettere a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risorse logistiche e strumentali al fine di agevolare la gestione delle emergenze e il loro superamento. Per questo nella mattinata sono stati consegnati i “Total kit U.S.A.R.”, composti da container, automezzi ed attrezzature atti al soccorso in autostrada.

L’evento si è concluso con la dimostrazione pratica dell’uso di un robot che può effettuare spegnimenti in situazioni piuttosto critiche come quelle che si potrebbero verificare ad esempio in una galleria.