Tir si schianta contro il guardrail e perde carburante: autista incastrato tra le lamiere, portato in ospedale

Spread the love

Grave incidente stradale questa notte nella provincia di Caserta: un tir che trasportava carburate si è schiantato contro il guardrail dopo che il conducente ha perso il controllo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, del mezzo pesante. L’incidente si è verificato sulla Strada Statale 6, nel territorio di San Pietro Infine, lungo il tratto di strada che conduce a Isernia, in Molise, poco dopo la mezzanotte; non sono stati coinvolti altri mezzi. Dopo l’impatto, il conducente del tir è rimasto incastrato nelle lamiere dell’abitacolo, mentre l’autoarticolato ha perso parte del carburante che trasportava.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che si sono adoperati per liberare il conducente del mezzo pesante: l’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118, giunti anche loro sul posto, e portato in ospedale per le cure del caso; non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

Per il recupero dell’autoarticolato, invece, sono intervenute tra autogrù: una del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, una di quello di Isernia e una terza del Soccorso Stradale. Le operazioni si sono rivelate particolarmente difficili a causa della presenza del carburante sulla sede stradale, che è stata liberata soltanto intorno alle 5.30 di oggi, martedì 11 marzo. L’incidente ricorda quello occorso ieri sulla Tangenziale di Napoli, dove un’autocisterna si è ribaltata, perdendo circa 20mila litri di gasolio sulla strada.