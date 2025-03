VIDEO – L’Ucraina colpisce Mosca con un grande attacco di droni

Spread the love

“La difesa aerea del Ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici su Mosca”, ha affermato il sindaco Sergei Sobyanin su Telegram. Il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver abbattuto 337 UAV in tutto il paese con 91 droni abbattuti nei pressi della capitale.



Almeno una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite nella periferia meridionale di Mosca, secondo il governatore della regione, Andrei Vorobyov.

Vorobyov ha aggiunto che i detriti dei droni hanno danneggiato almeno sette unità in un edificio residenziale in un altro sobborgo nel sud-est. I voli sono stati sospesi all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, ma sono poi ripresi, ha affermato martedì l’ente di controllo dell’aviazione Rosaviatsia.