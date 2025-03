Vigile del fuoco muore a 42 anni, lanciata una raccolta fondi per sostenere i 2 figli e la moglie

Spread the love

TRENTO – Una tragica notizia ha sconvolto la comunità locale. Maurizio Fedrizzi, vigile del fuoco volontario e apprezzato arbitro federale di tamburello, è venuto a mancare improvvisamente a soli 42 anni.

La sua morte, avvenuta a fine febbraio 2025, ha scosso profondamente chi lo conosceva, dal mondo sportivo a quello civile.

La carriera di Maurizio Fedrizzi tra sport e impegno civico – Fedrizzi era un punto di riferimento tanto sul campo di gioco quanto nel suo impegno professionale come vigile del fuoco volontario. La sua passione per il tamburello, sport che amava profondamente, lo ha portato ad intraprendere la carriera arbitrale con grande serietà e determinazione. Ha diretto numerose partite, diventando una figura rispettata da giocatori, allenatori e tifosi che, come gli amici, lo ricordano come una persona altruista e pronta a mettersi al servizio della comunità.



Il messaggio della Federazione Italiana Palla Tamburello

La Federazione Italiana Palla Tamburello (Fipt) ha voluto esprimere il suo cordoglio attraverso un post sui social: “Il mondo della palla tamburello piange la scomparsa di Maurizio Fedrizzi, arbitro federale e papà dell’atleta Elena. La sua morte ha colpito profondamente la comunità tamburellistica.”

La Federazione ha anche annunciato che in segno di rispetto, durante le prossime partite ci sarà un minuto di silenzio per ricordare la sua figura.

La solidarietà per la famiglia – Non solo colleghi di sport, ma anche i colleghi vigili del fuoco di Nanno hanno espresso il loro dolore e il loro affetto. In questi giorni, sono stati attivati diversi gesti di solidarietà, tra cui una raccolta fondi per supportare la famiglia di Maurizio, in particolare i suoi figli Elena e Mirco.

La Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo ha collaborato all’iniziativa, permettendo a chiunque voglia partecipare di donare tramite un conto corrente dedicato.

Le coordinate per effettuare il bonifico sono le seguenti:

Intestatario : Podetti Francesca

: Podetti Francesca IBAN: IT 11 M 0828205634000000027223

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi che possano essere di sostegno alla famiglia in questo momento di grande difficoltà. La comunità locale ha risposto con grande generosità.

