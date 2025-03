‘Autostrada A18 ME-CT – incidente stradale – autoarticolato carico di agrumi si è ribaltato su un fianco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco dei Distaccamento di Riposto ed Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamane per un incidente stradale verificatosi sulla bretella di immissione dell”autostrada A18, nei pressi dello svincolo di Acireale.

Un autoarticolato carico di agrumi, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco, disperdendo il carico sul manto stradale. L’autista del mezzo è stato trasportato all’Ospedale Cannizzaro dai sanitari del Servizio 118.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo coinvolto ed il luogo dell’incidente. Presenti sul posto anche personale della Polizia Stradale.