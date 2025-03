Crollo solaio a Colle Umberto: coinvolti due operai – intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Questa mattina, intorno alle ore 10:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Colle Umberto, nel comune di Perugia, a seguito del crollo di un solaio durante lavori edili.

Il cedimento ha interessato un solaio in struttura mista acciaio – laterizio sul quale era collocato il ponteggio dove stavano lavorando i due operai coinvolti. Entrambi sono caduti, ma fortunatamente non sono rimasti intrappolati sotto le macerie.

All’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 era già presente sul posto e aveva preso in cura i due lavoratori feriti. Uno di loro è stato elitrasportato, mentre l’altro è stato trasferito in ambulanza. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dalle prime informazioni, nessuno dei due risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell’USL per gli accertamenti del caso.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco sono tuttora in corso.

