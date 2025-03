Incidente tra Caianello e Capua sull’autostrada A1, si ribalta un tir

Spread the love

Un nuovo incidente stradale con ribaltamento di mezzo pesante in Campania, dopo quello , clamoroso, dell’autocisterna sulla tangenziale di Napoli. Verso le ore 6.30 di oggi, mercoledì 12, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano è intervenuta sull’autostrada A1, in direzione sud, tra Caianello e Capua, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il pesante mezzo che, per cause da accertare, si è ribaltato finendo la sua corsa nella cunetta adiacente la sede stradale.

Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nelI’incidente ed i pompieri, dopo aver soccorso l’autista che fortunatamente non era incastrato nell’abitacolo, lo hanno affidato alle cure del 118 presente sul posto. Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza il mezzo per la successiva rimozione del veicolo.

