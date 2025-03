Partorisce in ambulanza, poi resta bloccata in ascensore

Spread the love

Partorisce in ambulanza, ma quando arriva in ospedale con il neonato, entrambi rimangono bloccati in ascensore. È successo a Lodi a una famiglia che risiede in provincia, a Maleo. Un parto veloce, il terzo per la donna.

Prima è andato tutto bene, tanto da commuovere anche i volontari della Croce Rossa di Codogno che la stavano trasportando all’ospedale bassianeo, poi la felicità si è trasformata in panico.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco per sbloccare l’ascensore e tutto si è risolto nel migliore dei modi: madre e figlio, che si chiamerà Matteo, stanno bene.

