Varese, ‘consegnate’ le chiavi delle case Aler ai Vigili del Fuoco

Otto chiavi per otto appartamenti. Sono ufficialmente nelle mani dei Vigili del Fuoco le case rese disponibili da Aler per i pompieri che fanno già parte o diventeranno membri del Comando Provinciale di Varese. L’iniziativa nata per combattere il caro affitti che allontana i professionisti del soccorso dal nostro territorio. Oggi la consegna simbolica alla presenza dei vertici di Regione Lombardia.

https://www.rete55.it/notizie/attualita/varese-aler-ha-consegnato-le-chiavi-ai-vigili-del-fuoco