VIDEOE – San Giovanni in Fiore, cane precipita in un profondo dirupo. Salvato dai Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)- Il provvidenziale quanto difficile intervento dei vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore, ha permesso di salvare la vita ad cane di razza meticcia, precipitato in un dirupo roccioso e molto scosceso e dal quale non riusciva più a risalire. È accaduto alla periferia di San Giovanni in Fiore dove è giunta la segnalazione si soccorso dell’animale in visibile difficoltà. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Distaccamento di San Giovanni in Fiore guidati dal Capo Reparto Giovanni Talarico, coadiuvato dal Capo Reparto Saverio Spadafora.

https://www.quicosenza.it/news/provincia/san-giovanni-in-fiore-cane-precipita-in-un-profondo-dirupo-salvato-dai-vigili-del-fuoco