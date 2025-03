Spread the love

Serata di tensione a Erba per un incidente stradale avvenuto intorno alle 20:30 di martedì 12 marzo in via Milano. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro, con una persona bloccata nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como, che hanno dovuto tagliare la portiera per estrarre il ferito. Secondo i dati di AREU, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 26 anni e due uomini di 27 e 34 anni.

L’intervento ha visto la mobilitazione anche dei Carabinieri di Como e dei soccorritori del 118. Il personale sanitario ha classificato l’evento come codice verde, segnalando un ferito trasportato all’ospedale di Erba alle 21:29.

Le operazioni di soccorso avanzato si sono concluse direttamente sul posto senza ulteriori complicazioni. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle forze dell’ordine.

