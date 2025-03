Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle 16,00 di oggi è giunta alla sala operativa dei Vigili del fuoco la segnalazione di un’autocisterna carica di latte uscita di strada autonomamente e ribaltatasi sulla SP 17 a Vestevanova.

Giunti sul posto dal distaccamento di Caldiero con 2 mezzi e 5 uomini, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ribaltato ed assistito gli operatori del 118 nell’estrazione dell’autista che è poi stato portato sulla strada per essere trasportato al nosocomio di San Bonifacio.

Le operazioni di soccorso sono ancora in fase di svolgimento per consentire di operare in sicurezza alle ditte private che si stanno occupando del travaso del latte contenuto nella cisterna e la successiva rimozione del mezzo con una autogrù.