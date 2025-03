Cedimento del terreno, case a rischio: evacuata un’abitazione e messe in sicurezza due auto

Spread the love

La frana ha sollevato allarme tra i residenti, poiché il terreno ceduto minaccia di precipitare su un cantiere sottostante, dove sono attualmente in corso i lavori per la costruzione di un nuovo edificio.

L’intervento dei vigili del fuoco ha avuto inizio alle 9:30 di questa mattina.

Due autovetture parcheggiate nella zona interessata dal cedimento sono state immediatamente messe in sicurezza: i vigili del fuoco, con l’ausilio di un carro attrezzi, hanno provveduto ad ancorarle e recuperarle per evitare ulteriori danni.

Data la situazione di potenziale pericolo, le squadre di emergenza hanno disposto lo sgombero temporaneo dell’abitazione coinvolta.

Oltre allo smottamento del terreno, l’evento ha compromesso anche la stabilità di un palo Enel, che si è inclinato a causa del cedimento.

Per prevenire rischi di crollo e possibili incidenti, il palo è stato provvisoriamente ancorato dai vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Enel. Successivamente, gli operatori hanno provveduto a disattivare i collegamenti elettrici, per garantire la sicurezza della zona.

Sul posto è in corso un’attenta valutazione geologica da parte di esperti, tra cui il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, Vincenzo Valeri, i tecnici comunali, un geologo e il sindaco di Monteviale.